Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе «экологического Чернобыля» на территории Иркутской области

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью «Известиям» заявила о необходимости создания госпрограммы по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.

По её словам, в противном случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа.

«Усольехимпром» — закрытое химическое предприятие, признанное банкротом, где складирован металл, заражённый ртутью. По оценкам экспертов, на территории «Усольехимпрома» может быть сосредоточено до 600 тонн ртути. Ртуть использовалась на «Усольехимпроме» с 1970 года в процессе ртутного электролиза, который, в частности, позволял производить каустическую соду. В 1998 году цех ртутного электролиза был закрыт как нерентабельный. Вся производственная деятельность на промплощадке «Усольехимпрома» была прекращена в 2010 году.

«В корпусах завода хранятся ёмкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там — никто не знает. В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течёт Ангара, и понятно, если такую скважину прорвёт, река будет загрязнена. Фактически это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой "экологический Чернобыль"», — подчеркнула Радионова.

Сотрудники Росприроднадзора уже обратились в правительство с просьбой создать программу по рекультивации «Усольехимпрома». В Минприроды обсуждают законопроект по ликвидации накопленного экологического ущерба, поскольку сегодня собственники опасных предприятий всё ещё могут получать доход от них, а при уменьшении прибыли переоформить объект на фирму-однодневку и исчезнуть.