Глава Роспотребнадзора сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в 60 регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России 1» сообщила, что заболеваемость коронавирусом растёт в 60 регионах России, пишет «Интерфакс».

«Или будем соблюдать [ограничения], или придётся принимать какие-то другие меры», — подчеркнула Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, начинает болеть всё больше людей старше 60 лет, они переносят болезнь тяжелее. Детей болеет немного, нет вспышек и в образовательных учреждениях, однако есть некоторое «напряжение» в вузах, где не соблюдали ограничения. Основная категория заболевших — люди в возрасте от 30 до 49 лет, сообщила Попова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также говорил о росте заболеваемости среди пожилых: по его словам, в Москве около 25% новых больных старше 65 лет.

За последние сутки в России выявили больше 11 тысяч новых случаев коронавируса — это максимальный показатель с мая. Чиновники несколько раз говорили, что жёсткого карантина не планируется при условии соблюдения ограничений.