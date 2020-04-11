Глава Роспотребнадзора по Нижнему Тагилу рассказал о ситуации с коронавирусом в городе

Глава управления Роспотребнадзора по Нижнему Тагилу Юрий Бармин рассказал газете «Тагильский рабочий» о ситуации с коронавирусом в городе. Выбрали для вас основные тезисы:

В Нижнем Тагиле функционируют две лаборатории: в Центре гигиены и эпидемиологии и в городской больнице № 4 — с 3 апреля. Они работают практически круглосуточно.

Обследоваться на коронавирус должны тагильчане, прибывшие из зарубежья, контактировавшие с ними граждане, люди старше 65 лет с признаками ОРВИ, больные пневмонией, те, кто находится в учреждениях постоянного пребывания, персонал этих организаций, медицинские работники. Идти никуда не надо, все пробы отбирают сотрудники лечебно-профилактических учреждений.

Провериться на коронавирус по собственному желанию нельзя. Возможно, в будущем частные лаборатории смогут делать тесты на платной основе.

В тагильский штаб по предотвращению распространения новой опасной инфекции входят руководители лечебно-профилактических учреждений, Роспотребнадзора, правоохранительных органов. Иногда в его заседаниях принимают участие представители судов, прокуратуры и жизнеобеспечивающих организаций.

Штаб занимается решением организационных вопросов и координацией деятельности структур.

На сегодняшний день инфекционная больница перестроена под инфекционный стационар на 250 коек. Там находятся лица, у которых подозревается заболевание. Близкие контакты госпитализируются по показаниям. Запланировано открытие обсерваторов для тагильчан, у которых нет клинических признаков, но они были в контакте с заболевшими.

Медицинские маски в первую очередь должны носить те, кто заболел. Маска удерживает на себе большое количество слюны кашляющего или чихающего человека, благодаря чему в воздух попадает меньше вирусных частиц. Здоровым людям рекомендуется их носить при посещении публичных мест, а также в общественном транспорте.

Главные меры профилактики коронавирусной инфекции: термометрия, обработка помещений с применением дезинфицирующих средств, кварцевание помещений, проветривание, масочный режим.

Юрий Бармин отметил, что в марте 2020 года в Нижнем Тагиле в шесть раз упала заболеваемость кишечными инфекциями. Также снизились показатели по гриппу и ОРВИ.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».