​​​​​​​Глава Роспотребнадзора не исключила введение локдауна на новогодние каникулы

Если россияне не будут соблюдать ограничительные меры в нерабочие дни в ноябре, это может привести к локдауну в Новый год. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью телеканалу «Россия 24».

«У нас же впереди новогодние праздники. Как мы сейчас тщательно и аккуратно проведём эти нерабочие дни, так мы сможем подготовиться к праздникам, чтобы уже отпраздновать, как мы привыкли. Если мы проведём с соблюдением всех правил эти дни и привьёмся, как раз до Нового года мы успеем. Мы каждый раз, правильно действуя сегодня, закладываем себе хорошие перспективы на будущее», — заявила Попова.

В Свердловской области неделя с 28 октября по 7 ноября объявлена нерабочей. Практически во все общественные места пускают только после предъявления QR-кодов. О том, как данную меру встретили жители Нижнего Тагила, читайте в нашем материале.