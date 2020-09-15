Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил Венеру «русской планетой»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, общаясь с журналистами на выставке HeliRussia-2020, заявил, что «Венера — это русская планета», а условия на ней — «сущий ад», пишет ТАСС.

По словам главы Роскосмоса, Россия планирует, помимо подготовки совместной с США миссии «Венера-Д», отправить на планету ещё и свою собственную.

«У нас в программе есть тема возобновления исследования Венеры. […] Считаем, что Венера — это русская планета, так что нечего отставать. Проекты миссий по Венере включены в проект Единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021–2030 годов», — сказал Рогозин.

Условия на Венере, по словам главы Роскосмоса, адские.

«Некие российские учёные утверждают, что это [открытие зарубежными учёными на Венере биомаркеров, которые могут свидетельствовать о существовании там жизни] ещё не является прямым доказательством. Тем не менее я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад», — отметил он.

Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный ранее сообщал, что в России будет разработана новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку по меньшей мере трёх научных аппаратов. По словам учёного, первой экспедицией в рамках программы будет «Венера-Д», пуск которой намечен на конец 2020-х годов. Проект будет внесён в готовящуюся Единую космическую программу, добавил Зелёный. Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована в СССР.