Глава Роскомнадзора в ближайшие дни уйдёт в отставку

Глава Роскомнадзора Александр Жаров на этой неделе уйдёт в отставку, со ссылкой на несколько источников пишет «Интерфакс». Они отметили, что «сегодня последний день работы Александра Жарова в Роскомнадзоре».

С 24 марта Жаров должен возглавить «Газпром-медиа», а должность главы ведомства займёт начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.

Жаров возглавляет Роскомнадзор с 2012 года, до этого в 2008 году он занимал пост заместителя министра связи и массовых коммуникаций. Также он успел побывать директором департамента пресс-службы, информации и протокола правительства РФ. С 2004 по 2006 год Жаров был пресс-секретарём премьера Михаила Фрадкова, с 1999 по 2004 год занимал должность пресс-секретаря Минздрава, а затем работал заместителем гендиректора ВГТРК.