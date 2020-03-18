Глава Роскомнадзора возглавит «Газпром-Медиа»

Новым гендиректором «Газпром-Медиа» станет Александр Жаров, возглавляющий Роскомнадзор, со ссылкой на свои источники пишет РБК.

По информации издания, он уже встретился с председателем совета директоров «Газпром-Медиа» Алексеем Миллером. Холдингу «Газпром-Медиа» принадлежат телеканалы НТВ, ТНТ, «Пятница», «Матч ТВ», ТВ3, радиостанции «Эхо Москвы», «Авторадио», «Юмор FM».

Напомним, 15 января правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, который существенно обновил состав кабинета министров. В частности, одним из новых вице-премьеров стал Дмитрий Чернышенко, возглавлявший «Газпром-Медиа», — в правительстве он теперь курирует реализацию и контроль нацпрограммы «Цифровая экономика», нацпроектов «Культура» и «Демография», федерального проекта «Спорт — норма жизни», нацпроекта «Демография», а также осуществляет координацию Минкультуры, Минспорта, Минкомсвязи, Роскомнадзора, Россвязи, Роспечати, Ростуризма.