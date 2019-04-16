Глава Роскомнадзора сравнил закон о суверенном Рунете с ядерным оружием

Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал законопроект о суверенном Рунете серьёзным оружием, пишет RNS.

«Это достаточно серьёзное оружие, но я надеюсь, что, как и ядерное оружие, которое имеется у ряда стран, оно будет находиться в спящем состоянии. И его наличие будет стимулировать все компании, в том числе находящиеся в нероссийской юрисдикции, к исполнению законодательства РФ», — сказал Жаров.

Напомним, сегодня депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении одобрили законопроект об автономном Рунете. За принятие закона проголосовали 307 депутатов, против — 68.

Документ предусматривает создание в России инфраструктуры, способной обеспечить автономную работу Рунета на случай, если произойдёт отключение российских операторов связи от глобальной Сети. В случае если закон в текущей редакции подпишет президент Владимир Путин, он вступит в законную силу уже с 1 ноября 2019 года.