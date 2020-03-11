Глава РМК подарил уральским ветеранам внедорожники

Четыре ветерана Уральского добровольческого танкового корпуса из Екатеринбурга в честь 77-й годовщины со дня образования танкового корпуса получили от главы Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина автомобили Chevrolet Niva, пишет Ura.ru. Торжественная церемония состоялась у памятника «Уральцам, ковавшим Победу» на площади Обороны.

Приглашения на чествование от РМК получили четыре боевых ветерана: санитарка Серафима Селянина, механик-водитель танка Дмитрий Ильиных, командир отделения Виктор Канцевич и автоматчик Пётр Ушаков.

«Мы преклоняем головы перед подвигом этих великих людей, наших земляков, совершивших немыслимое, отстоявших родину в тяжелейших условиях. Нам хотелось бы отблагодарить хотя бы малой толикой людей, которые остались в живых. И мы приняли решение подарить им и их семьям автомобили Chevrolet Niva», — заявил вице-президент РМК по общим вопросам Дмитрий Сабуров.

После торжественной части десятки гостей церемонии возложили цветы к памятнику, а ветеранам вручили ключи от автомобилей.

«Мне 95 лет, я, конечно, ещё могу водить — стаж у меня 50 лет, изъездил три "Запорожца". Сейчас [на новом автомобиле] может ездить дочь, сын, внуки. Для семьи такая машина очень нужна», — поделился ветеран Пётр Ушаков.

Уральский добровольческий танковый корпус был официально образован 11 марта 1943 года, в его состав вошли рабочие танкостроительных заводов Урала, пожелавшие добровольно отправиться на фронт. До окончания Великой Отечественной войны корпус уничтожил более 95 тысяч солдат вермахта и более 5 тысяч единиц техники.