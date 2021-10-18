Глава РМК Игорь Алтушкин передал 3,4 млн рублей на проекты благотворительного фонда «Живи, малыш»

Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин выделил 3,4 млн рублей благотворительному фонду «Живи, малыш» на реализацию двух проектов: «Выездная реабилитация» и «Социальная передышка». Благодаря этому помощь получат десятки подопечных фонда — семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках проекта «Социальная передышка» родители могут оставить ребёнка-инвалида с профессиональной няней на несколько часов и заняться своими делами. Для родителей проект полностью бесплатный. А проект «Выездная реабилитация» представляет собой цикл из пяти бесплатных индивидуальных занятий по адаптивной физической культуре, которые проводятся для детей и молодых людей с ОВЗ раз в несколько месяцев. Каждое занятие с инструктором проходит на дому.

Проекты работают в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Недавно в фонде решили добавить ещё одного специалиста — психолога, который будет работать и с детьми, и с родителями.

«А ещё мы постоянно обучаем наших сотрудников, чтобы они были самыми крутыми. И это всё стоит денег. Мы посчитали, что только в Екатеринбурге работа этих проектов в следующем году обойдётся фонду в три с лишним миллиона рублей. И я, честно говоря, немного запаниковал — мне же с неба не падают деньги. Людям надо платить зарплату, и график работы с семьями уже на полгода вперёд расписан», — рассказал руководитель фонда «Живи, малыш» Егор Бычков.

В пятницу Егор Бычков рассказал о двух проектах главе РМК Игорю Алтушкину, а уже сегодня он передал в фонд 3,4 млн рублей. Оба проекта в Екатеринбурге получили финансирование на весь 2022 год.

Ранее ЕВРАЗ НТМК выделил 1 млн рублей на реализацию благотворительных проектов «Выездная реабилитация» и «Социальная передышка» в Нижнем Тагиле. Благотворительные средства ЕВРАЗ направил на оплату транспортных расходов социальных работников, оплату обучения и работы инструктора по адаптивной физической культуре и няни, которая будет ухаживать за детьми с инвалидностью.