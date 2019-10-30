Глава Пенсионного фонда пообещал поднять пенсии на 18%

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании Федерации независимых профсоюзов сообщил, что пенсии россиян вырастут на 18% в ближайшие три года, пишет РИА Новости.

По его словам, бюджет фонда до 2022 года был принят Госдумой в первом чтении, «там заложена позиция на три года о том, что пенсия растёт выше инфляции все годы». Повышенный рост пенсии по сравнению с инфляцией сохранится до 2024 года, отметил глава ПФР.

В 2020 году Пенсионный фонд получит 3,239 триллиона рублей из федерального бюджета, в 2021 году трансферт составит 3,216 триллиона рублей, а к 2022 сократится до 3,191 триллиона рублей. Прогнозируется, что через три года бюджет ПФР станет профицитным до 18,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в России появится новая система накопительных пенсий, которая позволит гражданам самим выбирать сумму отчислений для негосударственной пенсии. Государство же будет оказывать стимулирующую поддержку участникам системы: например, отчисления менее 6% от заработной платы не будут облагаться НДФЛ.