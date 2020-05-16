Глава ОП Крыма заявил, что эффективно бороться с коронавирусом мешают права человека

Председатель Общественной палаты (ОП) Крыма Григорий Иоффе в эфире телеканала «Крым 24» сравнил пандемию коронавируса с эпидемией холеры в Керчи 1970 года и заявил, что эффективно бороться с COVID-19 мешают права человека. По его мнению, тогда холеру удалось победить при помощи силовых структур.

«По счастью, хотя я понимаю, что на меня за эти слова обрушатся, в то время ещё не было блогеров, не было социальных сетей. <…> В голову никому не могло прийти, что человек, который в своей жизни, ну, может быть, построил какой-нибудь сарай или помещение для своей собаки, вдруг имеет право говорить, что власть может делать, а что не может», — заявил Иоффе (цитата по «Коммерсанту»).

Глава ОП считает, что при тоталитарном режиме победить эпидемию было проще. По его словам, про вспышку холеры в 1970-е не написало ни одно крымское издание.