Глава омской полиции задержан за драку с машинистом московского метрополитена

Начальник омской полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом метро на станции «Каширская». При задержании полицейские выявили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Но Меркушов отказался от прохождения медосвидетельствования.

По данным ТАСС в Москву Меркушов прибыл для прохождения переподготовки в Академии управления МВД РФ. После инцидента в метро он был отчислен из вуза.

Пострадавший машинист в момент драки находился не на службе. Мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Управление МВД по Омской области проведет служебную проверку по факту драки.

Напомним, 9 июля в Нижнем Тагиле был задержан прокурор Пригородного района Свердловской области Игорь Вейс. Его подозревают в пьяной езде за рулём автомобиля.