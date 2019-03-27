Глава Новоуральска ушёл в отставку

Глава Новоуральска Александр Баранов во время заседания городской думы после отчёта о проделанной им за год работе подал в отставку, сообщает местное издание «Нейва».

Поводом для отставки стало расследование свердловского управления ФСБ и вынесенное региональным УФАС решение о закупках у муниципальных школ и детских садов фирмами, которые принадлежат родственникам Баранова.

Как говорится в решении УФАС, в течение 2015–2017 годов ООО «Техснаб» (принадлежит зятю Баранова), ИП Егорова Т. Л. (супруга Баранова) и ИП Баранов Н. А. (сын главы города) заключали контракты с муниципальными школами и садиками на поставку самых разнообразных товаров. Проверка ФАС показала, что товары поставлялись по завышенным ценам, а фирмы не допускали на рынок других игроков.

Стоит отметить, что администрация города и фирмы оспорили решение УФАС в Арбитражном суде Свердловской области, поэтому пока оно в силу не вступило. Сам Александр Баранов отказался подробно комментировать результаты проверки, сказав, что говорить о чём-то «пока рано».