Глава Новоуральска подаёт в отставку из-за нарушения антимонопольного законодательства

Глава ЗАТО Новоуральск Александр Баранов 27 марта после своего отчёта перед депутатами местной думы сделает заявление о добровольном уходе в отставку, пишет Ura.ru.

По словам источников, соответствующая договорённость достигнута между руководителями муниципалитета, Росатома и администрации губернатора. Поводом для отставки стало решение управления ФАС по Свердловской области, подтверждающее факт нарушения антимонопольного законодательства главой муниципалитета Александром Барановым. В 2015–2017 годах Баранов создавал условия для приоритетного заключения контрактов на поставки питания в детсады и школы с фирмами ИП Егорова Т. Л., ИП Баранов Н. А., ИП Мельников А. Г. и ООО «Техснаб», принадлежащими его родственникам. С заявлением в областное управление ФАС обращалось управление ФСБ по Свердловской области.

Также в муниципалитете ведутся проверки законности расходования средств, выделенных на капремонт жилищного фонда Новоуральска, и деятельности структур ЖКХ. На лето 2019 года в ЗАТО запланирована комплексная проверка Счётной палаты Свердловской области.

В то же время источник в команде мэра пояснил, что решение областного управления ФАС ещё не вступило в силу и будет пересмотрено, а претензии по программе капремонтов касаются лишь одного жилого здания. По данным знакомого с ситуацией собеседника, в качестве одного из кандидатов на должность главы города рассматривается замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев, но его назначение маловероятно. Структуры Росатома будут предлагать другого, более близкого к ним человека.