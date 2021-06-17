Глава новосибирского центра «Вектор» признал низкую эффективность вакцины «ЭпиВакКорона»

Генеральный директор новосибирского центра «Вектор» Ринат Максютов в интервью «России 24» признал, что у половины добровольцев, которым поставили разработанную в центре вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», через 9 месяцев отсутствуют антитела к вирусу.

«По состоянию на 6 месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на 9 месяцев больше чем у половины добровольцев также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу», — сказал Максютов.

Ранее источник в медицинских кругах сообщал, что препарат «ЭпиВакКорона» является худшей российской вакциной, так как не вырабатывает антител к инфекции. По мнению экспертов, при разработке вакцины создатели могли неправильно выбрать пептиды для её конструкции, именно из-за этого у привитых может не возникать необходимого вида антител к COVID.