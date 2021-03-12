Глава Нижнего Тагила получил представление прокуратуры за снежную свалку на Тагилстрое 

Главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву и МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» внесены представления от природоохранной прокуратуры за нарушения при организации снежной свалки на улице Матросова.

В надзорное ведомство обратились жители домов по улице Матросова на Тагилстрое и пожаловались на горы снега. По словам жильцов, рядом с их домами организовали полигон для складирования грязного снега, который свозят со всего Тагилстроя и Рудника им. III Интернационала. Жильцы боятся, что с потеплением их дома затопит.

Сотрудники природоохранной прокуратуры выяснили, что этот участок мэрия определила как место для складирования снега, но организовано оно с нарушениями.

«Установлено, что снежная свалка располагается на четырёх земельных участках, тогда как постановлением администрации города Нижний Тагил для этих целей выделен лишь один земельный участок. Установлено, что место для складирования снега не имеет водонепроницаемого покрытия, не оборудовано сплошным земляным валом, который бы не позволил при таянии снега растекаться воде», — рассказала «Телекону» помощник прокурора Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры Анастасия Строкатова.

По результатам проверки в отношении МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» внесено представление об устранении нарушений в течение месяца. Санкции надзорного ведомства коснулись и главы города.