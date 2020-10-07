Глава МВД рекомендовал создать в регионах центры помощи жертвам домашнего насилия

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев рекомендовал российским губернаторам создать в регионах центры помощи жертвам домашнего насилия. Об этом министр внутренних дел заявил во время выступления перед Советом Федерации.

«Проблема неоднократно обсуждалась на заседаниях правительственной комиссии по профилактике правонарушений… Главам регионов рекомендовано рассмотреть вопрос о создании кризисных центров для оказания пострадавшим всесторонней помощи», — цитирует Колокольцева РАПСИ.

По словам министра, с февраля 2020 года число зарегистрированных нарушений в сфере семейного насилия сократилось почти на 3%. Он считает, что это может быть связано с тем, что потерпевшие не всегда обращаются в полицию, а порой «если и обращаются, то на следующий день просят прекратить начатую проверку».