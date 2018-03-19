Глава московского СК анонсировал создание в России единого следственного органа

Глава московского управления Следственного комитета Александр Дрыманов выразил уверенность, что в ближайшее время будет создан единый следственный орган, объединяющий полномочия МВД, ФСБ и СК, пишет «Медиазона».

Ранее о намерении Владимира Путина создать такой орган государственной власти сообщало ПАСМИ со ссылкой на источник в администрации президента. Собеседник издания отметил, что новое ведомство появится после выборов на базе СК и станет единым подразделением, «аналогов которому в истории России ещё не было».

«Вот эта последняя информация в ПАСМИ, которая пошла в пятницу, наверное вы её читали, о создании единой службы следствия... Я вам могу сказать, ну не со всей долей уверенности, но это очень вероятно, что будет именно так, как там написано. <...> Это серьёзная информация из серьёзного источника», — сказал Дрыманов.

Дрыманов, отвечая на вопросы журналистов, добавил, что работа по изменению законодательства уже, «безусловно», идёт. По его мнению, инициатива нужна для того, чтобы ведомства не работали как «лебедь, рак и щука» и чтобы было «единоначалие». Глава московского СК также отказался отвечать на вопрос, будет ли руководить новым ведомством глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В декабре 2017 года Telegram-канал Mash сообщил, что глава СК провёл совещание, на котором объявил о расформировании ведомства в первой половине 2018 года. По словам Бастрыкина, часть следователей будет работать в прокуратуре, часть — в МВД, а часть уйдёт в новую объединённую следственную структуру.