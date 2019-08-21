Глава Минздрава заявила об увеличении продолжительности жизни в России до 73 лет

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения в Кремле заявила, что продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года на 0,8 года превысила показатель за аналогичный период 2018 года, пишет ТАСС. При этом у женщин средняя продолжительность жизни ещё выше — 78,5 года.

«Произошло это благодаря существенному снижению числа смертей за полгода на 28,4 тысячи человек. Это последние данные по сравнению с первым полугодием 2018 года. Фактически мы сейчас находимся на исполнении [показателей по нацпроекту "Здравоохранение" 2020 года], если этот показатель не ухудшится за второе полугодие текущего года», — сказала Скворцова.

Согласно нацпроекту «Здравоохранение», средняя ожидаемая продолжительность жизни к 2024 году должна вырасти до 78 лет, а в 2030 году этот показатель должен подняться до 80 лет.

По итогам совещания Владимир Путин среди прочего поручил правительству организовать подготовку региональных программ модернизации медучреждений первичного звена здравоохранения. Программы должны быть защищены не позднее 1 июля 2020 года.