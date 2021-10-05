Глава Минздрава Свердловской области приехал в Серов после жалоб сотрудников скорой на условия работы

Сотрудники станции скорой помощи в Серове уже несколько месяцев жалуются во все инстанции на плохие условия работы — по их словам, на станции не хватает исправных автомобилей, лекарств, компетентных специалистов, а сотрудникам не платят за переработки, пишет местное издание «Глобус».

Как рассказывают работники скорой, больше всего страдает автопарк: машин не хватает, а те, что есть, давно требуют ремонта.

«В гараже стоит рабочая машина, но нет колёс. А на колёса у руководства нет денег. В Сосьве две машины, одна из них сломана. В начале сентября машину скорой помощи из Сосьвы притащили на тросе с пациентом на борту. По идее, это должен делать эвакуатор. Но нам такие привилегии не положены. При такой аховой ситуации руководство просит нас подождать с ремонтом автомобилей до нового года. Мало того, что у нас нет полноценной загруженности линии девятью машинами, так нам нужно ездить встречать Сосьву, Восточный», — рассказывает журналистам сотрудница станции по имени Инга.

Также, по словам сотрудников, есть проблема с зарплатами и сверхурочными. Например, по словам ещё одного сотрудника скорой помощи в Серове, водителям начали «резать» смены, администрация отказывается оплачивать переработку — как внеочередные выезды, так и неожиданные командировки в другие города за пределы Серовского городского округа. В администрации утверждают, что переработки медикам будут оплачивать в конце года, но работники скорой не согласны с такой системой, так как её сложно проконтролировать.

Другой врач скорой помощи Алевтина рассказала, что проблему недостатка квалифицированных фельдшеров на станции решают приёмом на работу студентов медколледжа, которые ещё не получили нужных навыков. Например, их ставят «первыми номерами» — это те медики, которые несут ответственность за пациента.

«У фельдшеров первой категории есть допуск к тромболизису, который применяется при инфарктах, — в кровь вводится разжижающее вещество. В Екатеринбурге это делают кардиологические бригады, у нас же исключительно фельдшеры с высшими категориями. Выпускники медучилища не имеют права этим заниматься. Они только осваиваются», — сказала врач.

По словам сотрудников серовской скорой помощи, ситуация на станции ухудшилась после прихода на место руководителя учреждения Ольги Бец. По их словам, она не уважает подчинённых, не интересуется состоянием автопарка, предоставляет в областной Минздрав завышенные данные о зарплатах медиков, а также отказывается выплачивать надбавку за переработки. По словам Алевтины, некоторые врачи должны были за дополнительную плату до и после рейса проводить осмотр водителей машин скорой помощи — за это им доплачивали по 1270 рублей. Но главврач Ольга Бец внесла эту услугу в должностную инструкцию. В Минздраве сотрудники скорой узнали, что руководитель не имела право так делать.

Коллектив станции не раз обращался с жалобами в Министерство здравоохранения Свердловской области и прокуратуру, но им это не помогло. Тогда работники опубликовали петицию на Change.org с требованием снять с должности руководителя Ольгу Бец. Её подписали 522 человека.

Как пишет «Глобус», 2 октября в Серов неожиданно приехал с проверкой глава свердловского Минздрава Андрей Карлов. Сотрудники станции утверждают, что руководство не сообщило им о приезде министра заранее, из-за чего многие из них не смогли прийти на встречу и задать вопросы. Тем не менее несколько серьёзных проблем Карлов всё-таки мог увидеть — например, проблемы автопарка.

«Посмотрел наши машины, заглянул под капот, проверил масло. После увиденного министр был в шоке. Кроме этого, он отметил, что имеются проблемы с пожарной безопасностью. И задался вопросом, как мы проходим проверки. Он сказал, что в таких условиях мы не можем работать. Какие нарушения увидел Андрей Алексеевич, сказать не можем», — рассказывают сотрудники станции журналистам.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области Znak.com подтвердили, что Карлов действительно был на станции в ходе рабочей поездки.

«В ходе визита министром решён вопрос о выделении дополнительно трёх машин скорой помощи — они уже поступили на станцию», — сказали в Минздраве.

Есть ли у министерства пути разрешения конфликта главврача Ольги Бец и её подчинённых, в пресс-службе не ответили.