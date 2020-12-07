Глава Минздрава предложил ограничить передвижение россиян между регионами

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко на конференции «Медицина и качество» заявил, что из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией необходимо рассмотреть вопрос об ограничении передвижения граждан между российскими регионами и внутри них, пишет РИА Новости.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции», — сказал Мурашко.

По мнению министра, ограничительные меры будут необходимы до тех пор, пока в России не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств.

По официальной статистике, в России выявлено более 2,4 миллиона случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 6 декабря были зафиксированы рекордные 29 тысяч случаев заражения за сутки. В общей сложности, по данным оперштаба, от инфекции умерли 43 тысячи человек. 1,9 миллиона человек выздоровели.

На сегодня в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V», разработанная в Центре имени Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор». 2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать с новой недели масштабную вакцинацию от коронавируса.