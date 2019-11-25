Глава Минздрава назвала средством борьбы с ВИЧ духовно-нравственное воспитание молодёжи

Глава Минздрава Вероника Скворцова на форуме по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа заявила, что для борьбы с распространением болезни необходимо духовно-нравственное воспитание молодёжи, пишет «Интерфакс».

По мнению министра, нужно просвещать молодёжь и повышать информированность людей о ВИЧ-инфекции. Скворцова также заявила, что в России около 900 тысяч ВИЧ-положительных. Молодёжь она отнесла к группе повышенного риска.

Кроме того, министр подчеркнула, что в 2019 году впервые в России снизилось число людей, заразившихся ВИЧ в текущем году. В прошлом году Минздрав сообщил, что прирост заболеваемости ВИЧ уменьшился на 2%.

Стоит отметить, что многие некоммерческие организации в России, которые занимались борьбой с распространением ВИЧ, признаны «иностранными агентами».