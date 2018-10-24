Глава Минтруда заявил о «беспрецедентном росте» зарплат россиян

Глава Минтруда России Максим Топилин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил о росте зарплат «беспрецедентными темпами», пишет «Интерфакс».

«Если вы обратили внимание, по статистике за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами: практически на 11% увеличилась заработная плата», — подчеркнул министр.

Чиновник добавил, что в этом случае серьёзную роль сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума.

В то же время «Ведомости», ссылаясь на данные Росстата, писали о том, что реальные доходы россиян сокращаются второй месяц подряд: их падение ускорилось в сентябре до 1,5% после падения на 0,9% в августе в годовом выражении.