Глава Минстроя РФ отметил успешную реализацию проекта по благоустройству городской среды в Свердловской области

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев 28 сентября принял участие в открытии набережной в Верхней Туре, реконструированной в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Министр назвал успешной реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Свердловской области.

«Конкурс лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, который начался в 2018 году по инициативе нашего президента, воодушевил людей на преобразование городов, пробудил их творческую инициативу. Вам есть чем гордиться: проект, который вы все вместе придумали, защитили и с которым победили на всероссийском конкурсе, успешно реализован», — сказал Якушев.

В общей сложности город потратил на восстановление набережной 104 млн рублей, из которых 30 млн было получено в качестве гранта за победу во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений.

На территории установили освещение, оформили широкую прогулочную зону, построили лодочный пирс, оборудовали площадки для проведения праздничных и спортивных мероприятий.

Всего по Свердловской области в 2017 и 2018 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено 72 общественные территории и более 200 дворов. В этом году преобразование ждёт ещё 56 общественных территорий, а также около 70 дворов.

На сегодняшний день современные общегородские пространства уже открылись в ряде городов области, в частности в Нижнем Тагиле.

Работы по благоустройству ведутся в 50 муниципальных образованиях и оцениваются более чем в 2 млрд рублей, из которых 1,7 млрд — средства федерального бюджета.