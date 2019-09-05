Глава Минпромторга опроверг возможность перехода в «Ростех»

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме опроверг информацию о своём переходе в госкорпорацию «Ростех», пишет ТАСС.

«Я выполняю задачи, которые мне ставят, задачи такой [возглавить "Ростех"] мне никто не ставил. Я являюсь председателем наблюдательного совета "Ростеха"», — заявил он.

В корпорации «Ростех», в свою очередь, призвали не верить слухам «во избежание недоразумений».

Напомним, накануне телеграм-канал «Подъём», ссылаясь на собственные источники, сообщил, что Мантуров уже 18 сентября может уйти с поста министра промышленности и возглавить «Ростех».

Денис Мантуров работает в Министерстве промышленности с 2007 года. В течение пяти лет он занимал пост замглавы ведомства, а в 2012 году был назначен руководителем министерства. Сергей Чемезов возглавляет госкорпорацию «Ростех» с декабря 2007 года.