СМИ: Глава Минпромторга Денис Мантуров покинет правительство

Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в скором времени сложит полномочия и возглавит одну из госкорпораций, со ссылкой на источник в министерстве пишет телеграм-канал «Подъём».

По данным проекта, Мантуров уйдёт в отставку 18 сентября. В качестве следующего места работы действующего министра называется «Ростех», который возглавляет Сергей Чемезов. Издание напоминает, что информация о возможном увольнении Мантурова обсуждалась ещё в мае прошлого года, когда формировался новый состав кабмина.

Денис Мантуров работает в министерстве промышленности с 2007 года. В течение пяти лет он занимал пост замглавы ведомства, а в 2012 году был назначен руководителем министерства. Сергей Чемезов, в свою очередь, возглавляет госкорпорацию «Ростех» с декабря 2007 года.