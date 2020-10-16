Глава Минпромторга назвал преимущество падения рубля

Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью агентству Bloomberg заявил, что падение курса рубля к доллару на 20% с начала года — это «круто» для российских компаний, которые не сильно зависят от импорта.

По словам министра, такие компании сейчас находятся «в благоприятном положении».

Снижение курса рубля произошло из-за падения цен на нефть и угрозы санкций со стороны США и Евросоюза. Bloomberg отмечает, что в этом году рубль стал одной из худших валют среди стран с развивающимися рынками; в числе прочих на курс повлияла и ситуация с коронавирусом.