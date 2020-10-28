Глава Минфина выступил против повышения пенсий работающим пенсионерам

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов выступил против индексации пенсий только работающим пенсионерам, пишет РБК. На пленарном заседании в Госдуме он напомнил, что в первую очередь «пенсия — это компенсация за утраченный заработок», а если человек, который получает пенсию, ещё и работает, то «заработок не утрачен». Кроме того, зарплата в России в последние годы растёт в среднем выше, чем темпы инфляции.

Пытаясь обосновать позицию Минфина, Силуанов также заявил, что вопрос индексации пенсий заключается даже не в деньгах, а «в некой справедливости».

«Наверное, это не совсем справедливо, поскольку после выхода на пенсию человек, который получает сегодня и пенсию, и заработную плату, будет получать повышенную пенсию с учётом тех надбавок, которые были приняты в период его работы», — сказал министр, предложив лучше сосредоточиться на господдержке неработающих пенсионеров.

Ранее ТАСС сообщал, что «Единая Россия» направила в правительство предложение возобновить приостановленную с 2016 года индексацию пенсий работающих пенсионеров. С такой же инициативой выступил и глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.