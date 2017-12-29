Глава Минфина пообещал стабильный курс рубля в 2018 году

Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что курс рубля в 2018 году будет стабильным, сообщает телеканал «Россия-1».

«Бюджетное правило в следующем году будет действовать более эффективно, что позволит обеспечить стабильность курса рубля при возможных колебаниях цен на нефть или возможных изменениях потока капитала. Оснований для изменения курсовых соотношений мы сейчас не видим», — сказал министр.

Также он призвал россиян хранить сбережения в рублях и вкладывать деньги в рублёвые финансовые инструменты.

«У нас есть очень доходные рублёвые инструменты — это депозиты в надёжных банках, это облигации федерального займа, которые выпускает Минфин для хранения как раз денежных средств», — заявил глава Минфина.

В начале декабря Danske Bank сообщил, что рубль в 2018 году может значительно укрепиться и дойти до уровня 52,5 рубля за один американский доллар. По их мнению, роста валюты можно ожидать в привязке к ценам на нефть, которые, как ожидается, в следующем году поднимутся до 63 долларов за баррель. Эксперты Danske Bank ожидают роста российского ВВП в 2017 году на 1,9%, а в 2018-м — на 2%, что также может привести к подъёму курса национальной валюты. Одним из главных рисков для рубля аналитики назвали новые санкции США, которые могут ввести запрет на инвестиции в российский суверенный долг.

В конце ноября глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что рубль стабилен и «отвязался» от цен на нефть, и добавил, что не ожидает обвала курса в декабре.

«У нас действительно была очень непростая ситуация, когда рубль подвергся такому воздействию, когда мы, по сути, перешли к открытому, свободному коридору. Но ничего подобного в этом году не прогнозируется и представить себе невозможно», — сказал Медведев.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее также обещал, что российская валюта в 2018 году «не рухнет». Министр отметил, что сейчас рубль «торгуется примерно там, где он и должен торговаться».