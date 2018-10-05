Глава Курской области прокомментировал возможную отставку

Губернатор Курской области Александр Михайлов прокомментировал информацию о своей возможной отставке, передаёт 46tv.ru

Он подчеркнул, что в возникновении информации о его уходе с поста главы региона нет ничего неожиданного.

«Компания идёт, СМИ её подхватили и муссируют. А если это и состоится, ну что делать? Я солдат. Я всегда это говорил», — заявил губернатор.

По словам Михайлова, он готов «выполнить любую команду».

«Если они считают, что после ухода опытных руководителей в регионах будет лучше, давайте предоставим им эту возможность. А сами примем это по-солдатски», — добавил губернатор.

Глава Курской области подчеркнул, что для него в отставке нет ничего нового или трагичного.

Ранее два источника РБК, близких к региональным властям, заявили, что на должность курского губернатора может быть назначен заместитель министра строительства и выпускник «школы губернаторов» РАНХиГС Андрей Чибис, а Александр Михайлов, который руководит Курской областью с 2000 года, может быть отправлен в отставку.