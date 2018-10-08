Глава Интерпола ушёл в отставку

Глава Интерпола Мэн Хунвэй ушёл в отставку, сообщается на официальном сайте международного ведомства.

«7 октября генеральный секретариат Интерпола в Лионе получил прошение об отставке господина Мэна Хунвэя», — отмечается в заявлении.

По уставу ведомства, пост президента ведомства временно займёт представитель Южной Кореи Ким Чон Ян (Kim Jong Yang). Во время 87-й сессии генассамблеи Интерпола, которая состоится 18–21 ноября в Дубае, будет выбран новый президент, чьи полномочия будут действовать в течение двух лет.

Мэн Хунвэй был задержан в Китае по подозрению в нарушении закона. По данным издания Le Monde, задержание Мэна Хунвэя, чьё местонахождение содержится в тайне, связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.

О пропаже Хунвэя 5 октября заявила его супруга. Она утверждает, что муж не выходил на связь с 29 сентября. Также она заявила, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети, а также по телефону.