В Китае пропал глава Интерпола

Французские правоохранительные органы начали расследование в связи с исчезновением президента Интерпола Мэна Хунвэя, передаёт радиостанция Europe 1.

По данным СМИ, никакой информации о нём не поступало с конца сентября, когда Хунвэй отправился из Франции в Китай.

«Мэн Хунвэй направился 29 сентября из Франции в Китай. Однако после его отъезда нет никаких данных относительно его местонахождения», — говорится в сообщении радиостанции.

Расследование началось после того, как об исчезновении сообщила его супруга, которая живёт в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола. Она дала показания судебным следователям. О цели его командировки пока ничего не сообщается.

Мэн Хунвэй возглавил Интерпол в ноябре 2016 года, а до этого этот пост занимала Мирей Балестрази.