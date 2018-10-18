Глава Хабаровского края распорядился продать правительственную яхту стоимостью $1 млн

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал распорядился выставить на торги правительственную яхту «Виктория» стоимостью около 1 млн долларов, пишет «Интерфакс».

Длина судна составляет 22 м, ширина около шести метров. Сейчас яхта находится на хранении на судостроительном заводе, спуск на воду планировался в следующем году. По словам собеседника агентства, содержание яхты обходилось региональному бюджету в 600 тысяч рублей в год.

Представитель регионального правительства рассказал агентству, что продажей судна займется краевой фонд имущества, цена лота пока не озвучена.

Ранее Фургал приостановил процесс госзакупок нескольких позиций, который посчитал «потенциально скандальными». «Неблагонадёжными» стали покупка двух служебных квартир стоимостью 5,5 млн рублей каждая, двух автомобилей по 2,5 млн рублей за каждый, приобретение мультимедийной системы для министерства информационной политики общей стоимостью 11 млн рублей, канцелярия и мебель общей стоимостью в 10 млн рублей, а также приобретение ковровых покрытий.