Глава Гознака предложил изменить дизайн российских банкнот

Глава Гознака Андрей Трачук предложил изменить дизайн российских банкнот, пишет РИА Новости.

«Концепция банкнот старого образца была разработана в середине 90-х годов. Конечно, после этого они многократно проходили модернизацию, банкнотам добавляли новые защитные элементы. И, в принципе, с точки зрения защищённости они находятся на достаточно хорошем уровне. Но в целом сама концепция таких банкнот уже несколько устарела. Да и сам дизайн тоже является защитным признаком. Поэтому, на наш взгляд, время внесения существенных изменений в дизайн уже настало», — сказал он.

По словам Трачука, одной из первых в модернизации нуждается купюра номиналом 5 тысяч рублей.

При этом глава Гознака не ответил на вопрос, существуют ли конкретные планы о смене дизайна купюр, адресовав его Банку России.

«Мы в любом случае прорабатываем такую возможность, для этого у нас есть все необходимые ресурсы и технологии… Мы продолжаем работу над защитными признаками, новыми решениями, которые могут быть использованы для модернизации старых номиналов банкнот, однако финальное слово здесь за Банком России. Когда он сочтёт необходимым принять решение о таком обновлении, мы будем готовы», — указал глава Гознака.

Напомним, 12 октября 2017 года были введены новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Символы для купюр были выбраны по итогам общероссийского голосования. На банкноте номиналом 200 рублей, основной цвет которой зелёный, размещены символы Севастополя: на лицевой стороне — изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной — вид на Херсонес Таврический. Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На её лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной — космодром Восточный в Амурской области.