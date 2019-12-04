«Глава государства выделил Нижний Тагил, но тяжёлая ситуация во всей области»: Цуканов назвал главные проблемы Свердловской области

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов на совещании по реализации нацпроектов назвал главными проблемами Свердловской области экологию и медицину, пишет «ФедералПресс».

По словам Цуканова, «проседает» нацпроект по экологии, сам глава государства особо отметил тяжелую ситуацию в Нижнем Тагиле.

«Глава государства выделил Нижний Тагил, но тяжёлая ситуация во всей области. Почти 80% загрязнения рек в области составляют сточные воды, только 11% стоков очищено по нормативам», — отметил полпред.

Цуканов пожаловался на загрязнение воздуха и почвы. Среди предложенных им мер по исправлению ситуации — проектирование второй ветки метро в Екатеринбурге и перевод транспорта на экологичное топливо.

Полпред обратил внимание и на проблемы в медицине, в том числе протесты врачей и медсестёр в Нижнем Тагиле, Качканаре, Новой Ляле и Областной детской клинической больнице: он призвал стимулировать медиков оставаться на своих местах.

К другим проблемам Цуканов отнёс несоответствие темпов жилищного строительства и инфраструктуры в Екатеринбурге (в новых кварталах люди сталкиваются с острой нехваткой детсадов и школ), плохое состояние дорог местного значения (как заявил полпред, около половины региональных дорог пока не дотягивают до показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») и снижение числа занятых в малом и среднем бизнесе.