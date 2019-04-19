Глава ФСБ предложил открыть доступ к переписке в мессенджерах для всех мировых спецслужб

Директор ФСБ Александр Бортников предложил для усиления борьбы с терроризмом разработать единые международные правила для действий спецслужб в интернете, пишет ТАСС.

В частности, глава силового ведомства предложил дать спецслужбам право на доступ к дешифровке сообщений во всех мобильных приложениях.

«Сейчас размещение террористических ресурсов на иностранных серверах, по сути, обеспечивает их неуязвимость. Пропаганда, вербовка, финансирование, связь, управление — лишь неполный перечень возможностей, которые террористы фактически утратят, если международное сообщество сможет прийти к консенсусу в данном вопросе и действовать скоординировано на основе единых правовых стандартов», — заявил Бортников.

Он отметил, что применение криптографии в сервисах для общения мешает эффективно бороться с террором. В России для решения этой проблемы придумали концепцию «доверенной и прозрачной для контроля системы депонирования ключей шифрования, генерируемых мобильными приложениями». Глава российского силового ведомства предложил мировому сообществу перенять идею.