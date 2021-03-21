Глава Екатеринбургской епархии завёл телеграм-канал

Бывший епископ Нижнетагильский и Невьянский и нынешний митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) завёл телеграм-канал. Он записал первое видеообращение к читателям.

Как рассказал митрополит, канал будет посвящён жизни екатеринбургской церкви. Евгений планирует рассказывать об интересных местах на Урале и освещать актуальные события.

«Мне бы хотелось рассказывать здесь об уральских святых, об исторических событиях и просто об интересных местах Урала, а также освещать актуальные события современной жизни от первого лица и отвечать на вызовы современности, соотнося эти вызовы с тем, что уже было ранее в истории церкви, Урала, страны и мира. Взгляд на эти события будет изнутри — это не взгляд блогера, журналиста, не историка или полемиста. Это взгляд сына Церкви, любящего свою добрую мать, любящего свою паству, свою Родину, свой народ. И это взгляд изнутри и с любовью. Надеюсь, что наши встречи будут интересны — взаимно — и полезны. С Божьей помощью и в добрый путь», — сказал митрополит.