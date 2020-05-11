Глава Екатеринбурга анонсировал открытие парков и скверов для прогулок и занятий спортом

Парки и скверы Екатеринбурга откроют для прогулок и занятий физкультурой после консультаций с Роспотребнадзором, заявил E1.ru мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

«Надо открывать, чтобы гиподинамия не развилась у людей, она снижает иммунитет», — сказал мэр.

По его словам, прежде чем открыть парки, администрация будет советоваться с санитарными врачами, поэтому точный срок открытия он не указал. А вот любителям командных видов спорта придётся потерпеть — групповые занятия спортом останутся под запретом.

В Свердловской области за последние сутки выявили 108 новых случаев коронавирусной инфекции.

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