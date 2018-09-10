Глава департамента информполитики Свердловской области уходит в отставку

Директор департамента информационной политики (ДИП) Свердловской области Александр Иванов уходит в отставку. Информацию СМИ подтвердил сам чиновник.

«Заявление действительно мной написано. Но все комментарии после того, как будет подписан указ об освобождении меня от должности», — заявил Иванов Ura.ru.

Сейчас чиновник находится в отпуске, обязанности директора департамента во время отпуска исполняет заместитель директора Юлия Прыткова.

В качестве кандидатов на место руководителя ДИП называют сразу двух человек — журналиста Эдуарда Худякова и советника главы МУГИСО Юлию Вершецкую.

«Уже готова бумага на её назначение — губернатору документы занёс близкий ему человек. Кроме того, ей помогли с новым концептом работы ДИПа — там что-то про ориентацию на единый центр принятия решений и ужесточение правил», — утверждает коллега Вершецкой.

По словам источников, кандидатуру Вершецкой лоббирует главред Znak.com Аксана Панова. В то же время в пользу кандидатуры Худякова приводят его многолетний опыт и близость к губернатору, ему покровительствует митрополит Кирилл.

Сами Эдуард Худяков и Юлия Вершецкая отказались комментировать возможное назначение.

Александра Иванова называют человеком экс-главы администрации губернатора Владимира Тунгусова, отправленного в отставку 7 сентября.