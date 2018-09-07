Евгений Куйвашев отправил в отставку своего первого зама Владимира Тунгусова и сократил его должность

Первый заместитель губернатора Свердловской области — глава администрации главы региона Владимир Тунгусов отправлен в отставку, со ссылкой на подписанный губернатором региона указ пишет Znak.com.

Согласно указу Куйвашева, сокращена должность «Первый заместитель губернатора Свердловской области — Руководитель администрации губернатора Свердловской области», вместо неё вводится должность «Руководитель администрации губернатора Свердловской области». Обязанности руководителя администрации временно будет исполнять вице-губернатор Азат Салихов.





По данным издания, вопрос об увольнении Тунгусова обсуждался с полномочным представителем президента в УрФО Николаем Цукановым сегодня во время встречи Куйвашева и Цуканова.

Непосредственными поводами для отставки первого вице-губернатора стали два последних скандала на выборах в гордуму Екатеринбурга.

Первый — письма с рекомендациями для голосования на выборах, которые на этой неделе начали получать сотрудники МУПов и других бюджетных организаций города. Бюджетников призывали отдавать голоса одномандатникам из так называемого «списка Тунгусова» — пула кандидатов, лоббируемых первым вице-губернатором. При этом партийная принадлежность кандидатов — все они баллотируются от «Единой России» — в письме не указывалась. Вместо этого бюджетникам предлагали голосовать за список партии КПРФ.

По словам политолога Глеба Кузнецова, подобная ситуация не имеет аналогов в России и ею могут заинтересоваться в руководстве «Единой России» в Москве.

Из писем вытекала и вторая причина — фактически бюджетников призывали голосовать против пенсионной реформы, проводимой администрацией президента и поддерживаемой «Единой Россией». КПРФ является одним из основных критиков идеи о повышении пенсионного возраста и заявителем соответствующего референдума, поэтому поддерживающий партию Тунгусов фактически тоже выступил против этой инициативы.

Ранее Владимир Тунгусов в пику «Единой России» также поддерживал «Российскую партию пенсионеров за справедливость», однако её список был снят с выборов.

Официально Владимир Тунгусов находится в отпуске до сегодняшнего дня. По словам источника, вчера чиновник занял свой бывший кабинет на третьем этаже администрации Екатеринбурга, в котором работал до мая 2016 года, когда он перешёл в областное правительство. Последние два года этот кабинет в мэрии стоял пустым. По словам источника, в понедельник губернатор Евгений Куйвашев объявит о реформе правительства Свердловской области и новой структуре власти.