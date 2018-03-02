Глава ЦИК обсудит с кандидатами в президенты формат дебатов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова 5 марта проведёт встречу с кандидатами в президенты, чтобы обсудить формат предвыборных дебатов, пишет РИА Новости.

Как отметила Памфилова, она была готова встретиться с кандидатами сегодня, однако они не смогли и попросили перенести дату встречи.

«В понедельник, с учётом поступивших обращений, мы с кандидатами встречаемся, чтобы понять, что же всё-таки хотят кандидаты в рамках этих дебатов, которые идут, смогут они по основным параметрам того, что они хотят, договориться между собой. Мы готовы содействовать», — подчеркнула глава ЦИК.

Ранее кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин отказался от участия в предвыборных дебатах до тех пор, пока их формат не будет изменён. 1 марта Грудинин в прямом эфире раскритиковал дебаты на Первом канале, назвав их «базаром», после чего покинул студию.