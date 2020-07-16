Глава Центризбиркома предложила перенести единый день голосования в случае принятия закона о многодневных выборах

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова предложила перенести единый день голосования с сентября на другой месяц в случае принятия закона о многодневных выборах.

Сейчас в России порядка 49 тысяч избирательных участков находятся в школах. При проведении многодневных выборов придётся корректировать учебный процесс, поскольку фактически они займут «не только пятницу, субботу, воскресенье, но и четверг», когда будет проходить подготовка участков для голосования.

«На будущее, если это перманентно в законе будет прописано, обязательно единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть, — это сентябрь, начало учебного года», — цитирует Памфилову ТАСС.

Напомним, 15 июля Госдума во втором чтении одобрила поправки к избирательному законодательству, позволяющие проводить голосование на выборах в течение нескольких дней. Третье чтение законопроекта должно пройти 21 июля. В России единый день голосования приходится на второе воскресенье сентября.