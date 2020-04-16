Глава Башкирии продлил до лета режим самоизоляции в регионе

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров продлил до лета режим самоизоляции в регионе из-за угрозы распространения коронавируса.

«Мы сегодня приняли ряд решений. Эти меры непопулярные, но они необходимые. Главы муниципалитетов, настраивайтесь в долгую и жителей настраивайте в долгую. Апрель – май — это вот, как здрасьте, мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если мы ещё дальше в лето не уйдём», — цитирует Хабирова РИА «Новости».

На сегодняшний день в Башкирии подтверждён 191 случай коронавируса, в том числе пять летальных исходов. C 31 марта в регионе действует режим полной самоизоляции граждан. Выходящие из дома должны иметь при себе паспорт на случай, если остановят полицейские патрули. С 9 апреля в республике ужесточили меры: запретили детям находиться на улице с 18:00 до 13:00, а людям старше 65 лет — с 18:00 до 10:00.

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