Глава Башкирии извинился перед активистом, которого мэр Сибая назвал «козлом» и «экскрементом»

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров извинился перед активистом, которого оскорбил мэр города Сибай Рустем Афзалов, пишет РИА Новости. Хабиров принёс извинения на оперативном совещании, которое транслировалось на сайте правительства Башкирии.

«Вы совершили очень серьёзную ошибку. Оскорблять человека нельзя. Но если ты надел мандат государственного служащего, то ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах, даже если вам не нравятся его моральные качества, никто не вправе оскорблять человека. Я вместо вас извиняюсь перед тем, кого вы имели в виду, и считаю, что на этом инцидент исчерпан», — сказал Хабиров Афзалову.

Напомним, в Сибае с конца ноября не рассеивается смог, вызванный тлением руды в законсервированном карьере на окраине города. Из-за плохой экологии жители Сибая жалуются на ухудшение здоровья, 10 февраля они записали видеообращение к Владимиру Путину.

Мэр Сибая Рустем Афзалов раскритиковал одного из инициаторов обращения. Мэр сказал, что тот «живёт в Баймаке, регулярно избивает свою жену, имеет пять судимостей».

«И вот такой, извините за выражение, козёл стоит у меня на площади… Я понимаю, если бы был уважаемый человек, а тут какой-то непонятный "экскремент" вышел и такое делает», — заявил мэр Сибая.

Афзалов отказался извиняться, сказав, что не назвал имени и фамилии человека, которого имел в виду. «Новая газета» написала, что это активист Ильшат Муртазин. Тот пообещал подать против Афзалова иск о публичном оскорблении.