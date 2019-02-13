Глава Сибая назвал «козлами» и «экскрементами» жителей, пожаловшихся Путину на экологическое ЧП в городе

Глава администрации Сибая Рустем Афзалов упрекнул горожан за обращение к президенту Владимиру Путину, которое люди записали в минувшие выходные на городской площади, передаёт «BFM Уфа». Ранее жители, задыхающиеся из-за тления в карьере Учалинского ГОКа, попросили главу государства вмешаться в экологическую ситуацию.

На встрече с жителями Рустем Афзалов раскритиковал участников схода, заявив, что и республика, и лично глава Башкортостана Радий Хабиров прилагают максимум усилий для того, чтобы разрешить экологическую проблему. Глава уверен, что инициаторами видеообращения стали не жители Сибая, а те, кто не имеет к городу никакого отношения, и призвал горожан не поддаваться на провокации.

«Обидно, что какие-то непонятные люди пытаются на этом сделать какой-то имидж и пиар-кампанию. Особенно больно, что столько делается сегодня республикой, у нас врачи здесь, Радий Фаритович здесь, ещё нигде глава республики не был столько раз, он переживает за судьбу нашего города. Такая поддержка со стороны республики кому-то, видимо, не нравится, кто-то хочет вытереть об это ноги. Поймите, кроме нас этот вопрос никто не решит. Никто ещё не пришёл и не решил наши вопросы. Со стороны зашли в наш дом, вытерли ноги и решили наши вопросы. Не нужно позволять этого делать, сейчас есть такие люди в наших кругах. Тот митинг, который был в выходной день, это было неправильно», — заявил Афзалов.

Далее чиновник назвал пожаловавшихся «экскрементами».

«Кто видел то видеообращение, которое сделали в воскресенье? Человек живёт в Баймаке, регулярно избивает свою жену, имеет пять судимостей, и вот такой, извините за выражение, козёл стоит у меня на площади, на нашей сибайской площади, и готовит обращение к главному человеку нашей страны. Я понимаю, если бы был уважаемый человек, а тут какой-то непонятный "экскремент" вышел и такое делает. Мы вообще должны такое пресекать, пусть не лезет со своим уставом в наш город, мы сами разберёмся в своих проблемах, у нас для этого есть силы и возможности», — подытожил чиновник.

Напомним, с ноября в законсервированном карьере Учалинского горно-обогатительного комбината тлеет руда, что приводит к превышению ПДК по диоксиду серы. 8 февраля начали подтопление карьера. Несмотря на обещания властей, что уже с первых дней люди почувствуют улучшение ситуации, жалобы граждан не прекращаются, особенно в социальных сетях.

По данным администрации Сибая на утро 13 февраля, в одном из микрорайонов города ПДК по диоксиду серы превышен в 14,5 раза.