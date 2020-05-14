Глава «Аэрофлота» попросил Путина отменить карантин в регионах для приезжих из Москвы

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев попросил поэтапно отменить 14-дневный карантин, который некоторые регионы России ввели для приезжих из из Москвы, со ссылкой на три источника пишут «Ведомости».

По словам собеседников издания, Савельев высказал свою просьбу на совещании по поддержке авиапрома и авиаперевозок, в котором приняли участие члены правительства и президент России Владимир Путин. Савельев заявил, что авиакомпании практически не могут летать из Москвы по России из-за угрозы карантина для пассажиров.

«Отмена карантинных региональных мер — это фундаментальное условие для начала восстановления спроса. Сейчас никто в здравом уме не полетит в Сочи, Крым или Татарстан, зная, что придётся 14 дней сидеть на карантине. С их отменой спрос будет расти», — заметил гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак.

Виталий Савельев попросил президента дать поручение оценить актуальность карантинных мер и разработать условия их постепенного снятия. Заниматься оценкой должен Роспотребнадзор, сказал один из источников.

Формально перелёты по России никак не ограничены, однако из-за падения спроса в связи с коронавирусом авиакомпании в апреле сократили перевозки на 92% по сравнению с апрелем 2019 года. «Аэрофлот» в апреле впервые в истории уступил первенство по числу перевезённых пассажиров другой авиакомпании — S7. Это связано с тем, что самолёты «Аэрофлота» летают только из Москвы, а S7 выполняет рейсы также из Новосибирска.

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