Гимнаст из Екатеринбурга завоевал золото на Олимпиаде в Токио

Российская команда по спортивной гимнастике, в которую входит екатеринбуржец Давид Белявский, завоевала золото в дисциплине «Командное многоборье» на проходящих в Токио Олимпийских играх, пишет Znak.com.

В одной команде с Белявским выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян и Денис Аблязин. Согласно результатам на официальном сайте игр, российские гимнасты заработали 262,5 очка, обогнав спортсменов из Японии (второе место) и Китая (третье место).

«Я рад, что у нас успешно прошла квалификация, а я успешно выступил на коне. Собранный был. Можно выдохнуть после окончания заключительного снаряда. Не тяжело было делать первым из команды опорный прыжок», — сказал Белявский в интервью «Матч ТВ».

Давид Белявский родился в 1992 году в Воткинске в Удмуртии, затем переехал в Екатеринбург, где был воспитанником ДЮСШ «Локомотив». На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году гимнаст завоевал серебряную медаль в командном первенстве и бронзовую — за упражнения на параллельных брусьях.