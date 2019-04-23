ГИБДД выступила против разделения водителей на любителей и профессионалов

ГИБДД выступила против идеи Минтранса поделить водителей на любителей и профессионалов, заявил «Интерфаксу» первый замглавы ведомства Владимир Швецов.

«Категорически против. Потому что водители все должны быть профессионалами», — подчеркнул Швецов.

Он считает, что водителей, получивших статус «любитель», могут начать обучать онлайн.

«Можно вообще не ходить, не учиться. Что такое любитель? Сейчас люди получают профессиональное образование, они получают документы, что закончили автошколу, что они профессиональные водители. Те же водители, они же профессиональные водители», — отметил Швецов.

По его мнению, после прохождения обучения в автошколе «все водители — профессионалы».

Ранее сообщалось, что Минтранс задумался об идее разделить водителей на любителей и профессионалов. Такое предложение содержалось в проекте поправок в закон «О безопасности дорожного движения», который был опубликован на портале правовых актов. В обновлённом проекте предлагается внести изменения только в закон «О безопасности дорожного движения»: в частности, предусмотрено отделение «водителей-любителей» в отдельную категорию, без присвоения профессии «водитель автомобиля», а также выведение системы подготовки таких водителей за рамки законодательства об образовании.

Предполагается, что «водители-любители» будут проходить специальную подготовку по примерным программам в образовательных организациях, прошедших необходимую проверку органов федерального надзора. Итоги проверки будут подтверждаться соответствующим заключением, а порядок проверки и выдачи заключения будут утверждать в МВД. Законопроект также предполагает, что «водители-профессионалы» будут готовиться в действующей системе обучения, требования к которой определены законом об образовании.