Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму, пишет РБК. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, с 18 апреля он находится на стадии публичного обсуждения, которая продлится до 6 мая.

Согласно действующему законодательству, все граждане с получением прав получают профессию «водитель», поэтому подготовку любителей Минтранс намерен вывести из-под действия закона «Об образовании». В результате обучение в автошколе не будет считаться образовательным процессом, а граждане, получающие водительские права всех категорий, будут оставаться любителями. При этом процесс обучения должен будет упроститься, всего граждане смогут сэкономить на водительских курсах до 1,43 млрд рублей в год.

Для того чтобы перевозить грузы или пассажиров, водители должны будут пройти курсы повышения квалификации, на которых их обучат вождению во внештатных ситуациях и обеспечению безопасности во время перевозки. В Минтрасе оценивают стоимость таких курсов от 2,7 до 12,3 тысячи рублей, общие затраты отрасли составят 1,66 млрд рублей. Свидетельство о профессии водителя будет выдаваться после окончания курсов сроком на пять лет.

В Минтрансе также предлагают запретить нанимать водителей без свидетельств о прохождении необходимых курсов в компании, которые имеют парк автобусов и грузовиков. Нарушителей ждёт штраф, размер которого пока не определён. В то же время новые требования не будут действовать при найме водителей в армию, скорую помощь, аварийные службы и пожарную охрану.

Первая версия законопроекта была предложена Минтрансом ещё в конце 2017 года — ведомство предлагало ставить на правах отметки о профпригодности, но потом от этой идеи отказались.

В начале 2018 года Минэкономразвития оценило затраты правительства и предпринимателей на доработку закона в 13–14 млрд рублей, пояснили «Коммерсанту» в пресс-службе министерства. После этого документ был взят на доработку с учётом замечаний властей.